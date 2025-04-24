Сидят мужики за столом и выпиваю. Вдруг прилетает НЛО, выходят от туда иноплонетяни и говорят:
- Вот вылюди, сидите здесь пьете, всю планету загадили. Даем вам срок 7 дней, если покажите какое-нибудь чудо, то ваша планета будет жить, а если нет, то вам всем хана.
И улетели.
Мужики 6 дней пили водку, а на седьмой день начали придумывать чудо. в итоге закопали Ваську, а член оставили на улице.
Прилетают инопланетяни и говорят:
- Ну показывайте чудо.
Мужики показывают:
- Вот смотрите растет цветочек, если его погладить, то он вырастет..
Инопланетяне погладили, вырос.
- А если его еще погладить, то он пустит сок.
Инопланетяне погладили, пустил сок.
Один из инопланет спрашивает:
- А если его пнуть?
Голос из под земли:
- Тогда встанут
еще анекдот!