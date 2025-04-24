Хирурги Муромской районной детской больницы за два дня провели первые девять операций по удалению аденоидов. Ранее в регионе аденотомию проводили только в ОДКБ, сообщили в пресс-службе

Хирурги Муромской районной детской больницы за два дня провели первые девять операций по удалению аденоидов. Ранее в регионе аденотомию проводили только в ОДКБ, сообщили в пресс-службе Минздрав области. Новое эндоскопическое оборудование стоимостью почти 3 миллиона купили еще в феврале. Поставка ожидалась весной. Операции по удалению аденоидов оказались востребованы – до мая планируется прооперировать еще 30