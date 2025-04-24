В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба. Речь о детонации боеприпасов в результате пожара в воинской части поселка Барсово. ЧП произошло 22
<a href="https://33live.ru/novosti/24-04-2025-v-naselennyx-punktax-kirzhachskogo-rajona-postradavshix-ot-vzryva-nachali-ocenku-ushherba.html" target="_blank">В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба</a> - В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба. Речь о детонации боеприпасов в результате пожара в воинской части поселка Барсово. ЧП произошло 22
[url=https://33live.ru/novosti/24-04-2025-v-naselennyx-punktax-kirzhachskogo-rajona-postradavshix-ot-vzryva-nachali-ocenku-ushherba.html]В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба[/url] - В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба. Речь о детонации боеприпасов в результате пожара в воинской части поселка Барсово. ЧП произошло 22