В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба. Речь о детонации боеприпасов в результате пожара в воинской части поселка Барсово. ЧП произошло 22

В населенных пунктах Киржачского района, пострадавших от взрыва, начали оценку ущерба. Речь о детонации боеприпасов в результате пожара в воинской части поселка Барсово. ЧП произошло 22 апреля в 15:30. Мощный взрыв повлек за собой пожары. В правительстве области поздно вечером 23 апреля сообщили, в борьбе с огнем задействована передовая техника Минобороны России. Очаг возгорания тушили