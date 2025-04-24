С 29 июня по 5 июля в Суздале пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Классику исполнят ведущие музыкальные коллективы страны и мировые солисты, а также восходящие звезды, сообщили в

С 29 июня по 5 июля в Суздале пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Классику исполнят ведущие музыкальные коллективы страны и мировые солисты, а также восходящие звезды, сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Симфонические концерты пройдут в Спасо-Евфимиевом монастыре и Кремле. Открытая сцена фестиваля, где состоятся камерные выступления академической музыки и джаза, расположится в суздальском «Зарядье». Слушатели