Президент России подписал указ о награждении государственными медалями, среди награжденных оказались 13 жителей Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства

Президент России подписал указ о награждении государственными медалями, среди награжденных оказались 13 жителей Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Так, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил начальник цеха Ковровского механического завода Илья Глазов – за вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. Медали «За заслуги в освоении