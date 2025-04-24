Это связано с тем, что день выплаты пособий на детей и социальных мер совпадает с выходным днем — 3 мая.

Владимирское отделение СФР сообщило, что 29 апреля семьи региона получат пособия за текущий месяц. Это связано с тем, что день выплаты пособий на детей и социальных мер совпадает с выходным днем — 3 мая.В этот день будет перечислено единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплаты на первого ребенка до 3 лет и пособия для детей военнослужащих.СФР также подчеркнуло, что зачисление средств в банки будет происходить в течение всего дня, и если деньги не поступили утром, стоит дождаться конца дня. На почту пособия будут доставлены согласно графику работы.Кроме того, ежемесячная выплата из маткапитала будет произведена по обычному графику 5 мая, а пособие по уходу за ребенком для работающих родителей — 7 мая вместо 8 мая.