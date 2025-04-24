Хирурги ОДКБ нашли у подростка редкое заболевание – фолликулит Гофмана. Мальчик поступил в медучреждение с абсцессами на голове. Установить диагноз оказалось непросто, рассказали в

Хирурги ОДКБ нашли у подростка редкое заболевание – фолликулит Гофмана. Мальчик поступил в медучреждение с абсцессами на голове. Установить диагноз оказалось непросто, рассказали в пресс-службе больницы. Медики дистанционно проконсультировались со специалистами из двух ведущих дерматологических клиник страны, с которыми обсудили все нюансы и результаты анализов. В ходе консилиума медики пришли к выводу, что у пациента