Начальника исправительной колонии №3 во Владимире заставили отремонтировать комнаты для длительных свиданий. Еще осенью во время проверки прокуратуры выяснилось, что помещения находятся

Начальника исправительной колонии №3 во Владимире заставили отремонтировать комнаты для длительных свиданий. Еще осенью во время проверки прокуратуры выяснилось, что помещения находятся не в располагающем для встреч состоянии: обои и пол сильно повреждены. В пресс-службе ведомства сообщили, что в связи с этим начальнику тюрьмы внесли представление. И вот сегодня, 24 апреля, стало известно, что комнат