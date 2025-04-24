Во Владимире на сутки отключили теплоснабжение в 139 жилых домах, школе и нескольких детских садах. Повреждение на магистральных теплосетях выявили в ходе испытаний максимальной

Во Владимире на сутки отключили теплоснабжение в 139 жилых домах, школе и нескольких детских садах. Повреждение на магистральных теплосетях выявили в ходе испытаний максимальной температурой. Дефект обнаружили в районе дома № 63б на улице Северной. Как сообщили в «Т Плюс», сегодня энергетики проведут там ремонтные работы. Поэтому горячую воду и отопление отключили до 10 часов