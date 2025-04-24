С наступлением тепла сотрудники ЦУГД приступили к обновлению дорожной разметки. Планируется, что краску нанесут на 232 километрах асфальта. Разметку наносят с применением термопластика и

С наступлением тепла сотрудники ЦУГД приступили к обновлению дорожной разметки. Планируется, что краску нанесут на 232 километрах асфальта. Разметку наносят с применением термопластика и дорожной эмали. Механизированным способом рисуют длинные линии, разделяющие дорогу. С помощью ручного оборудования рабочие кладут краску на пешеходные переходы, стоп-линии и обозначения остановок. Специалисты обновят разметку на 660 «зебрах», большинство из