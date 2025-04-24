Жительницу Юрьев-Польского будут судить за то, что она сбила 13-летнего подростка на «зебре» летом прошлого года. Ее обвиняют в нарушении водителем ПДД, повлекшее по неосторожности

Жительницу Юрьев-Польского будут судить за то, что она сбила 13-летнего подростка на «зебре» летом прошлого года. Ее обвиняют в нарушении водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба прокуратуры области. ДТП произошло на проезжей части дороги со стороны переулка Богомолова в сторону пересечения улиц Краснооктябрьская и Владимирская в Юрьев-Польском. 31 августа