Стал известен размер финансовой помощи жителям населенных пунктов Киржачского района, которые попали в границы зоны ЧС. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сумма выплаты

Стал известен размер финансовой помощи жителям населенных пунктов Киржачского района, которые попали в границы зоны ЧС. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сумма выплаты составляет 10 000 рублей. На финансовую помощь могут рассчитывать жители поселков Барсово, Мирный, Першино, деревень Храпки, Грибаново, Дубки (включая почтовое отделение Дубки), Дворищи, Илейкино, участок Мележи, а также СНТ «Звездный» и