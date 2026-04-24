21 апреля во Владимирском областном колледже культуры и искусства чествовали лучших молодых талантов региона — 120 школьников и студентов получили стипендии «Надежда Земли Владимирской‑2026». Награды вручили за успехи в учёбе, науке, творчестве, спорте и общественной деятельности.Заместитель губернатора Александр Максимов в приветственном слове подчеркнул: за каждым достижением стоит большой труд и стремление развиваться. По его словам, поддержка активных молодых людей — это инвестиция в будущее Владимирской области.Вместе со стипендиатами благодарственные письма получили их наставники — педагоги, тренеры и кураторы, которые помогали ребятам раскрывать таланты и добиваться побед.Среди награждённых — Надежда Ершова, студентка Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза. Она получила стипендию в номинации «Изобразительное искусство». При этом Надежда успевает солировать в ансамбле народного танца «Ивушка» в родном посёлке Вольгинский и заниматься в театральной студии. «Я могу себя охарактеризовать как достаточно разностороннюю личность. Очень люблю творчество, но при этом так же люблю точные науки. Поэтому так получилось, что я обучаюсь на финансовой специальности», — поделилась девушка.Ещё одна стипендиатка — Надежда Хрусталёва, аспирантка пединститута ВлГУ. Будущий экономист преподаёт математику и техническое творчество, проводит мастер‑классы по 3D‑моделированию и печати, а ещё активно занимается добровольчеством. В числе её проектов — университетские смены для детей из ЛНР и ДНР, которые проходят уже четвертый год подряд.Министр молодёжной политики Елена Янина пожелала всем стипендиатам новых побед и возможностей реализовать свои таланты на благо региона и всей страны.