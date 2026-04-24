Просветительско-патриотическая акция стартует в 11:00.

Крупнейшие площадки, на которых пройдет «Диктант Победы»: Владимирский юридический институт ФСИН, ВлГУ, Владимирский филиал РАНХиГС, Штаб общественной поддержки «Единой России» и новая локация в Патриаршем саду.Партия «Единая Россия» проводит акцию с 2019 года. Ежегодно охват растет и выходит на международный уровень.В регионе число площадок увеличилось с 256 до 300.В этом году диктант посвящен 130‑летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова.Как отмечал сам Жуков, переживший серьезные испытания и победивший человек черпает силу в своей победе на всю жизнь.Эта мысль близка нашему народу: память о победе 1945 года служит источником силы и знаний для будущих поколений.