Мероприятие пройдет во всех 88 регионах России.

25 апреля состоится масштабный Всероссийский субботник — добрая традиция, которая объединяет людей и даёт возможность проявить заботу о родном городе и природе. Мероприятие пройдет во всех 88 регионах России, в том числе и во Владимире.Субботник организуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минстроя. Его цель — привести в порядок дворы, парки и общественные пространства, благоустроенные ранее.В том числе будут задействованы территории, созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также пространства, обустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (данные АНО «Национальные приоритеты»).Участники субботника займутся:— уборкой дворов и общественных зон;— высадкой цветов и деревьев;— приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм;— покраской лавочек, цоколей и ограждений;— наведением чистоты в подъездах.В прошлом году в акции приняли участие около 1,5 млн человек — работы проводились более чем на территории 2 тыс. муниципальных образований.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в нацпроект «Инфраструктура для жизни», активно меняет облик городов и сёл: благоустраиваются набережные, парки, скверы, улицы и спортивные площадки. Кроме того, воплощаются в жизнь проекты‑победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений.Президент поставил задачу улучшить среду для жизни в опорных населённых пунктах на 30 % к 2030 году и на 60 % к 2036 году. Всероссийский субботник — важный шаг на пути к достижению этих целей: он не только помогает улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах и их окрестностях, но и вовлекает жителей в процессы благоустройства своих городов.Депутат Государственной Думы Игорь Игошин прокомментировал предстоящее событие.«Всероссийский субботник — это не просто уборка, а настоящий праздник единства и гражданской ответственности. Когда тысячи людей по всей стране выходят на улицы, чтобы сделать свои города чище и красивее, это говорит о высоком уровне социальной активности и заботе о будущем. Участие в субботнике — вклад каждого в реализацию национальных задач по созданию комфортной и благоприятной среды для жизни. Я призываю всех присоединиться к этой важной инициативе: вместе мы сможем сделать наши города ещё лучше!», — отметил парлментарий.