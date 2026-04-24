Обновление повысит комфорт и доступность городских и пригородных перевозок.

Региональные власти планомерно повышают качество пассажирских перевозок. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году закупят 31 единицу техники. За последние несколько лет удалось обновить уже треть всего подвижного состава области.На закупку новых машин выделено 489 миллионов рублей, включая федеральную поддержку. Большая часть транспорта — 18 автобусов — отправится в Муром. Остальные машины распределят между Александровом, Владимиром, Суздалем и Камешково.Сегодня маршрутная сеть региона охватывает более 400 направлений. К 2030 году планируется привести в нормативное состояние до 73 процентов всего автопарка. Помимо обновления техники, в городах активно внедряются системы безналичной оплаты и сохраняются социальные льготы.