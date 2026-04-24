Аграрный совет» потребовал запретить переселение фермеров из ЮАР в Владимирскую область.

Группа «Аграрный совет» направила заявление в приемную президента, Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием отменить планы переселения фермеров из ЮАР.Обсуждалась возможность приехать в регион около 50 семей. Этот вопрос поднимали отец Илона Маска Эррол Маск и губернатор Александр Авдеев.Авдеев отметил, что область привлекает приезжих, разделяющих традиционные ценности.Активисты в соцсетях напомнили о публикациях The New York Times с обвинениями против Эррола Маска.