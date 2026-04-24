Центральный парк культуры и отдыха Владимира вошел в четверку лучших парков страны и получил статус лауреата Всероссийской премии «Парки России».В конкурсе участвовали 459 муниципалитетов из 89 регионов. Парк отмечен за развитую инфраструктуру и программу мероприятий, продвигающих здоровый образ жизни.Церемония награждения прошла в Москве, парк представлял заместитель директора по культурно‑массовой работе Максим Пастухов.Попадание в ТОП‑4 стало стимулом для дальнейшего развития и стремления вернуть первое место в следующем году.