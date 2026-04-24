Региональный этап конкурса Лучший преподаватель Детской школы искусств прошел во Владимире.

Во Владимире на базе Института развития сферы культуры и искусства прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств».В соревновании приняли участие 16 педагогов из городских и областных школ искусств.Конкурс стал площадкой для обмена передовым педагогическим опытом и поиска новых методов выявления и поддержки юных талантов.Гран‑при в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» присуждены Марии Зайцевой‑Тепловой (преподаватель скульптуры, Детская художественная школа) и Наталье Криницыной (класс хорового пения, ДШИ №2 имени С.С. Прокофьева).Региональное жюри в ближайшее время оценит открытые уроки победителей, чтобы выбрать представителя на окружном этапе.