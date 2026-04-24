Особое внимание будут уделять озеленению сквера.

Во Владимире отобрали общественные территории для благоустройства в 2027 году. Один из выбранных объектов — сквер у дома №7 на ул. Куйбышева в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».Проект предусматривает новые тротуары из четырех видов плитки и современное уличное освещение вдоль всех дорожек.Для отдыха установят удобные скамьи и парковые качели «Луна» и «Круг», а для детей обустроят игровую зону с двумя видами резинового покрытия и современным оборудованием.На территории появится новый остановочный павильон, а ландшафт дополнят крупные деревья, живая изгородь из бирючины и яркие кустарники.