В бывшем пионерлагере обнаружили памятник Владимиру Комарову.

Во Владимирской области, на территории бывшего пионерского лагеря, обнаружили неизвестный памятник летчику-космонавту Владимиру Комарову. Он первым из людей побывал в космосе дважды.Организатор крупнейших трейловых забегов в России Михаил Долгий случайно увидел монумент в иностранном паблике. Команда отыскала статую, договорилась с хозяином земли о демонтаже и отправила ее на реставрацию. Обновленный памятник планируют передать музею космоса.Скульптуру нашли в частном владении, где раньше был пионерский лагерь. Она простояла под открытым небом почти 50 лет. Автор неизвестен, художественной ценности у него нет, но важна память о подвиге предков. Памятник бескаркасный — еще год, и он бы рассыпался.Реставрацию проведут на деньги организатора, мастерскую уже нашли. В 2027 году исполнится 100 лет со дня рождения Комарова, и восстановленная статуя станет подарком потомкам.