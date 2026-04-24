30 мая стартует четвертый модуль регионального кадрового проекта «Герои-33», он продлится девять дней.Ключевая тема модуля — современные технологии управления.В программе — тренинги по системному и критическому мышлению, командные и коммуникативные мастерские, а также психологические, спортивные и культурные мероприятия.В финале участники защитят проекты, направленные на развитие конкретных территорий и отраслей области.Темы сформированы по реальным запросам муниципалитетов.Сейчас слушатели проходят стажировки в органах власти и местного самоуправления, многие трудоустраиваются в ходе обучения.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отмечает, что ветераны СВО должны получить комфортные условия для интеграции в мирную жизнь, а их опыт — работать на благо региона.