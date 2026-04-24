Решение суда исполнено: лесной участок очищен от мусора.

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства.В ходе надзора на лесном участке в Селивановском участковом лесничестве рядом с пос. Костенец обнаружена несанкционированная свалка отходов производства и потребления площадью более 9 тыс. кв.м.Арендатор участка, ООО «КовровЛесПром», не принял необходимых мер по ее ликвидации.Природоохранный прокурор подал в Судогодский районный суд иск об обязании лесопользователя убрать место складирования отходов.Суд удовлетворил требование прокуратуры.