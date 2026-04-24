МЧС призывает родителей и граждан обучать детей правилам пожарной безопасности.

В апреле текущего года число палов сухой растительности в регионе оказалось значительно меньше, чем год назад.По данным МЧС, к 22 апреля 2026 года зафиксировано 35 палов на площади 6,9 га против 425 случаев в аналогичный период 2025 года.Ровно год назад выгорело свыше 1671 га, поэтому нынешний сезон можно назвать практически без происшествий.Больше всего инцидентов в 2026 году зарегистрировано в Александровском округе (7), во Владимире и Юрьев‑Польском (по 6), в остальных районах пожары единичны или отсутствуют.Снижение числа палов эксперты объясняют большим снежным запасом, влажной почвой и более поздним наступлением теплой погоды, а не только профилактикой.За текущий период составлено 25 административных протоколов: 15 — сотрудниками МЧС. По девяти наложены штрафы на 60 тыс. руб., по четырем вынесены предупреждения, два протокола в работе.Один резонансный случай в Юрьев‑Польском связан с поджогом, устроенным детьми. В отношении родителей будут составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.