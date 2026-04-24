В Ковровском государственном технологическом университете имени В.А.Дегтярёва студенты изучают программу управления БПЛА. За последние 2 года её успешно освоили почти 100 человек. Обучение начинается с теории основ пилотирования и устройства БПЛА. Занятия на симуляторах FPV-дронов необходимы для того, чтобы научиться ощущать габариты дрона при прохождении препятствий в разных локациях. Затем ребята приступают к практическим занятиям.