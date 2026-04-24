После обмена военнопленными на родину были освобождены Евгений из Гороховца, Станислав из Коврова и Максим из Меленок. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Авдеев. Губернатор поблагодарил Минобороны РФ, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и её коллег за содействие в возвращении бойцов. – Бойцам – скорейшего восстановления. Мы рядом, чтобы поддержать, — добавил