Уголовное дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.

Заместитель Собинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение против 62‑летнего жителя села Заречное по ч.1 ст.105 УК РФ и п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ.По версии следствия, в конце ноября 2025 года после семейного застолья в квартире возник конфликт между обвиняемым и сыном сожительницы, вернувшимся из отпуска военнослужащим.В пылу ссоры, будучи в состоянии опьянения, мужчина схватил кухонный нож и нанес множественные удары в грудь и живот. От ранения в сердце потерпевший скончался на месте.Гражданскую жену погибшего, пытавшуюся его защитить, также ранили ножом. Ей причинен тяжкий вред здоровью.Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ОМВД, а орудие преступления обнаружено рядом следственно‑оперативной группой.Обвиняемый полностью признал вину.