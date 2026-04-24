Приговор в законную силу не вступил.

Судогодский районный суд признал виновным жителя Ивановской области, водителя катка, по ч.3 ст.264 УК РФ и назначил наказание — 1 год 6 месяцев колонии‑поселения с лишением права управления на 2 года.31 мая 2023 года на 198 км трассы М‑12 в Судогодском районе при ремонте дороги каток выехал на левую полосу и столкнулся с КАМАЗом, который затем врезался в стоявший асфальтоукладчик.Оператор у асфальтоукладчика скончался на месте, его брат — дорожный рабочий — получил тяжкие травмы.Суд удовлетворил иск жены погибшего и двоих несовершеннолетних детей: им присуждена компенсация морального вреда в размере 2,6 млн рублей.