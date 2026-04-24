Сегодня, 24 апреля, на 32 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском округе случилась серьезная авария. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «ЛАДА» 47 лет при прохождении поворота выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «КИА», за рулём которого находился 48-летний мужчина. В результате ДТП водителя и пассажира «КИА» госпитализировали, водитель «ЛАДА» погибла. На