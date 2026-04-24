Из города ушла очередная партия гуманитарного груза в зону специальной военной операции в рамках общественной поддержки защитников.В груз включены запчасти и комплектующие для автотехники, предметы первой необходимости, спецодежда и другие вещи, важные для быта и безопасности.Ранее мы сообщали, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с коллегами посетил расположение частей в ЛНР, ДНР и на южном направлении. Глава региона лично пообщался с бойцами и командирами, чтобы оценить ситуацию на местах.