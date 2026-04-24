Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова приняла участие в Ежегодной Всероссийской научно‑практической конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» — мероприятие прошло в Москве.Участники обсудили, как укрепить традиции многодетной семьи и насколько эффективны нынешние меры социальной поддержки. Конференцию открыли приветственными словами от президента РФ Владимира Путина — их зачитал полномочный представитель главы государства в ЦФО Игорь Щёголев. Президент подчеркнул: совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости и многодетных семей, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача.Ольга Хохлова поучаствовала в работе нескольких секций: обсуждались вопросы создания семей среди студентов, корпоративные механизмы поддержки и патронаж семьи.Особое внимание спикер обратила на опыт Тульской области: там предприятия выплачивают сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребёнка.При этом Владимирская область тоже может похвастаться своими наработками. «Наш регион одним из первых стал помогать студенческим семьям. Здесь мы вправе гордиться своими достижениями, — отметила Ольга Хохлова. — Эта работа будет продолжена с учётом тех предложений, которые сегодня я для себя выделила».По словам Хохловой, регион намерен и дальше развивать систему мер поддержки многодетных семей и создавать благоприятные условия для молодых студенческих пар. Спикер выразила уверенность, что конференция поможет выработать конкретные решения в интересах семьи и детства.