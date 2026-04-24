Внуки знаменитых советских авторов песен вошли в жюри межрегионального конкурса молодых исполнителей «Фатьяновские соловьи». Оценивать талант участников будут прямые потомки корифеев советской эстрады и фронтовых товарищей — Алексея Фатьянова, Василия Соловьёва‑Седого и Бориса Мокроусова.Председателем жюри стала Анна Фатьянова — внучка поэта‑песенника Алексея Фатьянова. Вместе с ней талант молодых артистов оценят Василий Соловьёв‑Седой (младший) и Максим Мокроусов — внуки прославленных композиторов. Именно они написали такие хиты, как «Тальянка», «Соловьи», «Когда весна придёт, не знаю», «На крылечке твоём» и многие другие любимые песни.Конкурс организовали Законодательное Собрание Владимирской области (при личном участии председателя Ольги Хохловой), Министерство культуры области и администрация Вязниковского района — малой родины поэта. Главная цель — сохранить наследие Алексея Фатьянова, увековечить его память и найти новые голоса, способные передать глубину «фатьяновской души».Прием заявок стартовал 5 марта — в день рождения Алексея Фатьянова — и продлится до 30 мая. Участвовать могут молодые люди от 16 до 35 лет.Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова отметила: «Это важная миссия по популяризации культурного наследия Алексея Ивановича Фатьянова. Наш долг — сохранить для будущих поколений ту искренность и глубину, которые есть в его стихах и песнях». Она добавила, что на конкурс уже откликнулись десятки исполнителей из Владимирской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Брянской, Калужской, Тверской, Тамбовской областей и Москвы.Победителей ждет особенный приз: они получат возможность выступить в Вязниках на гала‑концерте Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни.