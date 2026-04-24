Мероприятие помогает сохранять историческую память и повысить историческую грамотность.

Владимир стал частью масштабной всероссийской и международной акции «Диктант Победы»: сотни тысяч людей в России и в 90 странах проверили знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны.В акции участвовали врио главы города Сергей Волков, депутаты Законодательного Собрания и городского совета, члены Общественной палаты, а также представители ветеранских и молодежных организаций.Ранее мы сообщали, что «Диктант Победы» можно было написать на 300 площадках области. Крупнейшие из них: Владимирский юридический институт ФСИН, ВлГУ, Владимирский филиал РАНХиГС, Штаб общественной поддержки «Единой России» и новая локация в Патриаршем саду.