Комплексное развитие территорий позволяет обновлять город целостно и создает современные и комфортные пространства для жизни.

Владимир продолжает реализацию масштабного проекта комплексного развития территории на месте бывшего моторно‑тракторного завода.На участке площадью 39 га запланировано строительство современного жилья и разнообразных социальных объектов.Параллельно будут проведены крупномасштабные работы по созданию городской инфраструктуры и приведению территории в порядок.В новом квартале предусмотрены три детских сада на 750 мест и школа на 1500 учеников. Также выделено место под поликлинику.Помимо этого формируются благоустроенные зоны отдыха и общественные пространства для жителей.Особое внимание уделяют сохранению памяти: зеленая аллея со стелой в память о пленных немцах, работавших на стройках Владимира, будет сохранена и восстановлена в рамках благоустройства.В жилом квартале между ул. Чайковского, Красноармейской, Казарменной и Ново‑Ямской появятся дополнительные социальные объекты — школа на 900 мест и четыре детских сада (один на 350 мест и три по 170 мест).