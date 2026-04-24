Главная цель установки комплексов — повысить безопасность на дорогах для водителей и пешеходов.

Во Владимире в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установлен новый комплекс фотовидеофиксации на рокадной дороге в районе дома 2А по ул. Юрьевской, сообщает Центр безопасности дорожного движения области.В этом году в регионе добавят еще пять комплексов: на участке а/д А-108 «Московское большое кольцо» (165+750 — 166+350 км), на двух участках М-7 «Волга» (201+970 — 202+160 км и 214+080 — 214+450 км) и в Муроме у дома 43А по ул. Октябрьской.Задача систем не столько наказывать, сколько дисциплинировать участников движения.