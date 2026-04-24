Владимирские полицейские раскрыли несколько краж в магазинах и задержали четырех подозреваемых, которые воровали кофе, алкоголь и продукты, сообщили в пресс-службе УМВД. Одной из

Владимирские полицейские раскрыли несколько краж в магазинах и задержали четырех подозреваемых, которые воровали кофе, алкоголь и продукты, сообщили в пресс-службе УМВД. Одной из задержанных оказалась 42-летняя ранее судимая владимирка. Она украла несколько банок кофе на сумму более 13 тысяч рублей. Другая задержанная, 40-летняя жительница города, трижды приходила за «покупками» в один и тот же магазин.