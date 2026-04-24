Приметы
1. Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда.
2. Если вы проснулись утром и вам не надо вставать, значит, вы спали стоя.
3. Если выпил хорошо, значит утром плохо. Если утром хорошо, значит, выпил плохо.
4. Если вы едете в автомобиле и вас сильно ударили - выйдете и посмотрите: если ударило сзади - к прибавлению денег, а если спереди - к убавлению.
5. Презерватив найденный вашей женой у вас в пальто - к покупке чемоданов.
6. Если голова болит - значит, она есть.
7. Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая жена.
8. Чем лучше видна грудь - тем хуже запоминается лицо.
9. Ежели дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро придется копать картошку.
10. Если, выходя из помещения,
еще анекдот!