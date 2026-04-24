Директор «Лиги безопасного интернета» разобрала реальные схемы обмана и методы их распознавания.

В областной филармонии прошла встреча молодежи региона с членом Общественной палаты РФ и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.В ходе встречи обсудили, как не попасться на уловки мошенников.Разобрали самые распространенные схемы обмана и способы их распознавания.Поговорили о том, как действовать при попытках вовлечь в опасные операции и куда обращаться за помощью.Формат был интерактивным: вместо монотонной лекции шел живой диалог с историями и вопросами от участников.Главная мысль — безопасность в сети каждого влияет на безопасность всего общества. Важно думать критически и не стесняться просить о помощи.