На объекте проведут профессиональную дератизацию.

В Администрацию Владимирской области поступили жалобы на появление грызунов на территории Казанского родника, ситуацию взяли под контроль.Начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров выехал на место, оценил обстановку и согласовал дальнейшие действия.Администрация заключила контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» — специалисты проведут дератизацию в строгом соответствии с санитарными нормами.По итогам выезда Сергея Волкова подрядчику поручено устранить выявленные недостатк. Работы начнутся при устойчивой сухой и теплой погоде в рамках гарантийных обязательств.Текущее содержание и уборку территории обеспечивает муниципальное предприятие «ЦУГД».Жителей просят не подкармливать птиц: остатки пищи привлекают грызунов и снижают эффективность обработок.