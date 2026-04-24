Доступ к услугам многофункциональных центров станет проще и удобнее для жителей региона.В 2026 году два новых окна МФЦ начнут работу прямо в отделениях Почты России: в Струнино (Александровский округ, квартал Дубки, 14) и в деревне Костино (Петушинский округ, улица Заречная, 7).Год назад в России появилось первое окно МФЦ на почте — в микрорайоне Веризино города Владимира.Жители положительно оценивают удобство формата. Теперь госуслуги станут доступнее для новых районов.