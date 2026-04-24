22 апреля во владимирском Доме Дружбы отпраздновали 15‑летие института Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области. С юбилеем специалистов и общественных деятелей, которые защищают интересы детей, поздравил губернатор Александр Авдеев.Глава региона подчеркнул: малыши и подростки не всегда могут постоять за себя и понять, что ситуация опасна или несправедлива. По словам Авдеева, большая удача, что в области работает сильная команда профессионалов: «Каждый ребёнок, получивший вашу помощь, — это победа над равнодушием, несправедливостью и одиночеством».За полтора десятка лет институт стал надежным инструментом поддержки детей. Среди главных достижений: утверждена Стратегия комплексной безопасности детей в регионе; открыты семейные многофункциональные центры; внедрён Протокол сообщения диагноза.Кроме того, Владимирская область вошла в пилотный проект федеральной программы «Сопровождение через всю жизнь».Региональный детский омбудсмен Юлия Раснянская отметила, что работа часто связана с непростыми ситуациями: порой приходится искать не юридические аргументы, а слова, которые достучатся до сердца родителей.Институт уделяет особое внимание безопасности детей и профилактике социального сиротства. Результаты уже есть: шесть матерей восстановили родительские права, а более 40 детей вернулись в семьи после всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства.