Экс-участник проекта Дом-2 Глеб Клубничка (Жемчугов) находится в наркологической клинике. Его друг и коллега шоумен Рустам Солнцев рассказал о проблемах звезды телестройки.

Экс-участник проекта "Дом-2" Глеб Клубничка (Жемчугов)находится в наркологической клинике. Его друг и коллега шоумен Рустам Солнцев рассказало проблемах звезды телестройки.Рустам поведал журналистам, что Клубничка уже давно страдаетот пагубного пристрастия. По словам шоумена, Глеб начал принимать запрещенныевещества еще до прихода на проект.Попав на шоу, мужчина сдерживался и не показывал своейслабости, какое-то время необходимость постоянно быть на виду у зрителей действовалана него "отрезвляюще". Но, привыкнув, Клубничка взялся за старое. За нарушениеправил телепроекта его много раз выгоняли, но потом приглашали снова – очень ужГлеб был хорош и убедителен в кадре."У него всегда были проблемы такого свойства. Он попалпацаном на площадку. Из того места, откуда он приехал, там все или пьют, иличто-то принимают веселящее. Он каким-то образом сочетал в себе оба этихкачества. Дом-2 на него действовал отрезвляюще. Он пришел в себя, понял, что трезваяжизнь – это круто. Но он срывался, ему показывали на ворота, а потомвозвращали, потому что он был талантливым участником – хорошо играл на камеру",– отметил шоумен.Также Солнцев отметил, что от Клубнички отвернулись многиедрузья и знакомые. Неадекватное и безалаберное поведение Клубнички выводило изсебя окружающих его людей.По словам Рустама, многие экс-участники телестройки страдаютразного рода зависимостями. Не все бывшие звезды "Дома-2" могут похвастатьсятрезвостью и ясностью ума."Для молодых, юных участников, которые ничего кроме проекта вжизни большого такого, масштабного, не видели, для них он был стабилизирующейосновой. И как только они теряли этот стабилизатор они скатывались с катушек",– рассказал Солнцев.