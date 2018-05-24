Из-за шествия выпускников

Из-за шествия выпускниковИз-за традициного шествия выпускников в центре Владимира перекроют движение транспорта. Последний звонок состоится уже в пятницу, 25 мая.Юноши и девушки пройдут маршем от Золотых ворот к Соборной площади. В связи с этим с 12.00 до 14.00 в центре ограничат передвижение мунициппального и личного транспорта на ледующих участках: по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Власти просят учитывать автолюбителей эту информацию при планировании маршрутов следования.