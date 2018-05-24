Инспекторы будут следить за тем, как водители перевозят детей

Инспекторы будут следить за тем, как водители перевозят детейВ Костроме 30 и 31 мая сотрудники Госавтоинспекции организуют специальные проверки на дорогах.Инспекторы будут смотреть на то, как водители перевозят детей-пассажиров в салоне автомобиля.Напомним, что малыши до семи лет должны находиться в машине в специальном устройстве, соответствующего рост и размера. С 7 до 11 лет дети могут ездить с использованием ремней безопасности, на переднем сидении - только с удерживающим креслом.