Нападающего Вашингтон Кэпиталз и сборной России Александра Овечкина назвали самым популярным хоккеистом мира. В рейтинге, опубликованном американским спортивным телеканалом ESPN, россиянин занял первое место. Вторая строчка досталась канадцу Сидни Кросби. Тройку лучших замкнул Илья Ковальчук.

Нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина назвали самым популярным хоккеистом мира. В рейтинге, опубликованном американским спортивным телеканалом ESPN, россиянин занял первое место. Вторая строчка досталась канадцу Сидни Кросби. Тройку лучших замкнул Илья Ковальчук.Ранее стал известен самый популярный спортсмен в мире. Им оказался форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Любопытно, что в сотню самых популярных спортсменов не попал ни один хоккеист.В общем рейтинге Овечкин занял лишь 133-е место. Сидни Кросби расположился на 157-й строчке. Илья Ковальчук и вовсе оказался 198-м.