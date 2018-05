Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В решающей седьмой игре полуфинальной серии против Тампа-Бэй Лайтнинг россиянин оказался автором победной шайбы, которая вывела его клуб в финал Кубка Стэнли.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В решающей седьмой игре полуфинальной серии против "Тампа-Бэй Лайтнинг" россиянин оказался автором победной шайбы, которая вывела его клуб в финал Кубка Стэнли.Овечкин сумел отличиться в этой встрече уже на 62-й секунде первого периода. Ассистировал ему Евгений Кузнецов. "Столичные" обыграли "молний" со счетом 4:0, а гол Александра оказался победным.It was @ovi8 to start things off and the rest is history. Here's your @GatoradeCanada Cool Under Pressure Play of the Night. #StanleyCup pic.twitter.com/9NKcjwNTif— NHL (@NHL) 24 мая 2018 г.Первой звездой дня второй раз подряд стал вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби, снова оставивший свои ворота на замке. Он отразил все 29 бросков соперника. Нападающий "столичных" Андре Бураковски назван второй звездой дня. Он сумел дважды забросить Андрею Василевскому.