В Казани дворник подозревается в изнасиловании девушки в лесопарке, а в Нижнем Тагиле молодой человек похитил копилку для сбора средств больным детям. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Казани дворник подозревается в изнасиловании девушки в лесопарке, а в Нижнем Тагиле молодой человек похитил копилку для сбора средств больным детям. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В подмосковном Долгопрудном догхантер случайно усыпил самого себя. Местные жители сообщили, что днем наглазах у прохожих собак ловили двое мужчин. Один из них хотел сделать уколпойманной собаке, но промахнулся и уколол дротиком себя, а через несколькоминут уснул на заднем сиденье машины, передаетЕму пришлось вызывать скорую помощь.На Кубани четырехлетняя девочка умерла после того, как ее родители отказалисьот госпитализации в местную больницу, сообщает Незадолго до гибели ребенка родители обратились вполиклинику в Армавире. Девочку мучила одышка, вялость, повышенная температурадо 39 градусов и неоднократное носовое кровотечение. В поликлинике им быловыдано направление на госпитализацию, но от помощи по транспортировке изполиклиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личноготранспорта. После этого они направились не в больницу Армавира, а в соседнийрегион – по месту жительства, где девочка и скончалась.В Ростовской области возбудилиуголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который с ножом напал напрохожего. Мужчине пришлось удалить селезенку, пишет Дело завели по фактупричинения вреда здоровью. Сейчас решается вопрос о домашнем аресте. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.Казани ранее судимый дворник подозревается в изнасиловании 19-летней девушки влесопарке. Угрожая расправой, 58-летниймужчина надругался над местной жительницей. Заметив прохожих, он поднялдевушку. Затем прошел за ней несколько метров и снова изнасиловал.Злоумышленник пригрозил потерпевшей расправой, если та кому-нибудь расскажет ослучившемся, и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Свою вину дворник призналчастично, передаетСсторию гибели дальнобойщика,который приехал погостить к матери в Быковский район, опубликовали волгоградскиеэлектронные СМИ. Сообщалось, что 47-летний Игорь Фисенко подъехал на своем RenoLogan на берег водохранилища, облачился в гидрокостюм и вышел на воду занятьсявиндсерфингом. Однако, когда мужчина катался на доске с парусом, ветер итечение отнесли его далеко от берега, он не смог выбраться из водной пучины иутонул. На самом же деле серфингист благополучно добрался до берега, правда, вдесятках километрах от того места, где встал на доску, пишетИз-за севшего телефона не смог сообщить родным своегоместонахождения.Житель Тюмени убил своего друга и всю зиму хранил его тело на балконе, сообщает Посообщениям СКР Тюменского региона, 57-летний злоумышленник пригласил в своюквартиру знакомого. В ходе совместного распитияспиртных напитков между ними возникла бытовая ссора. Мужчина ударил егобутылкой из-под водки по голове. Потерпевший скончался на месте. Затем обвиняемый переместилтело умершего на балкон, где оно было обнаружено спустя почти два месяца послесовершения преступления (в феврале 2018 года).Водительиномарки сбил лося в Воткинском районе Удмуртии. Авария произошла около 22:20 23 мая на шестом километре автомобильной дороги"Воткинск-Шаркан". 23-летний водитель автомобиля Reno наехал на животное, перебегавшее черезпроезжую часть. В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля получил травмы, пишетВ Нижнем Тагилеразыскивается молодой человек, который похитил копилку для сбора средствбольным детям. Происшествие случилось 23 мая в магазине в центре городапримерно в 14:00. Парень попросил продавца продать ему бутылку воды из холодильника. В тотмомент, когда сотрудница торговой точки отошла к холодильнику, молодой человек,озираясь по сторонам, забрал с витрины копилку для сбора средств больным детям,передает После того, каккопилка оказалась у него в руках, он покинул торговый зал. Факт хищения попална камеры видеонаблюдения магазина.В Уфе 18-летний мотоциклистсбил пятилетнего малыша. Он ехал подвору без страховки и прав. Ребенок шел со своей тетей из детского сада. В результате аварии малыш получил легкие травмы ипосле оказания медицинской помощи был отпущен, сообщает На молодого человека составленоадминистративное дело.В Башкирии 47-летний мужчинав пьяном угаре едва не зарезал мать и жену. 20 мая он, находясь всобственном доме в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на женщин.Дамы оказали активное сопротивление, поэтому выжили. К сожалению, пострадавшиеполучили несколько ножевых ранений. Им понадобилась медицинская помощь. Наданный момент расследование уголовного дела продолжается, пишет