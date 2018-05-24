Известный украинский боксер Василий Ломаченко решил отказаться от одного из своих титулов. Речь идет о чемпионском поясе Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе. Решение было принято после титульного боя против венесуэльца Хорхе Линареса, в котором украинец победил нокаутом.

Известный украинский боксер Василий Ломаченко решил отказаться от одного из своих титулов. Речь идет о чемпионском поясе Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе. Решение было принято после титульного боя против венесуэльца Хорхе Линареса, в котором украинец победил нокаутом.Об этом стало известно из письма вице-президента промоутерской компании Ломаченко Карла Моретти президенту WBO Франсиско Варкарселу. В нем говорится, что после победы над Линаресом в весовой категории до 61,23 кг украинский боксер хочет продолжить выступать именно в этом весе."Поэтому мы почтительно отказываемся от титула WBO в полулегком весе, чтобы дать возможность другим претендентам бороться за свободный пояс", — написал Моретти, которого цитирует ТАСС.Напомним, что Ломаченко, победив боксера из Венесуэлы, завоевал чемпионский пояс уже в третьей весовой категории (до 57,15 кг, до 58,96 кг и до 61,23 кг).