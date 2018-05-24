Чем питаются владимирцы? В области началось исследование рациона питания населения. Федеральный проект охватит все регионах страны. Опрос выборочный, то есть придут не ко всем. Проводят его специалисты Росстата. О чём они спрашивают, и зачем это нужно? Узнала Валентина Мартынова.
<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-chto-edyat-vladimircy.html" target="_blank">Что едят владимирцы?</a> - Чем питаются владимирцы? В области началось исследование рациона питания населения. Федеральный проект охватит все регионах страны. Опрос выборочный, то есть придут не ко всем. Проводят его специалисты Росстата. О чём они спрашивают, и зачем это нужно? Узнала Валентина Мартынова.
[url=http://33live.ru/novosti/24-05-2018-chto-edyat-vladimircy.html]Что едят владимирцы?[/url] - Чем питаются владимирцы? В области началось исследование рациона питания населения. Федеральный проект охватит все регионах страны. Опрос выборочный, то есть придут не ко всем. Проводят его специалисты Росстата. О чём они спрашивают, и зачем это нужно? Узнала Валентина Мартынова.