Чем питаются владимирцы? В области началось исследование рациона питания населения. Федеральный проект охватит все регионах страны. Опрос выборочный, то есть придут не ко всем. Проводят его специалисты Росстата. О чём они спрашивают, и зачем это нужно? Узнала Валентина Мартынова.

Чем питаются владимирцы? В области началось исследование рациона питания населения. Федеральный проект охватит все регионах страны. Опрос выборочный, то есть придут не ко всем. Проводят его специалисты Росстата. О чём они спрашивают, и зачем это нужно? Узнала Валентина Мартынова.