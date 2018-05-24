Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель не
появляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладывает
в Instagram. Поклонники очень обеспокоились ее состоянием здоровья. Однако их опасения
были напрасными.
Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель не
появляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладывает
в Instagram. Поклонники очень обеспокоились ее состоянием здоровья. Однако их опасения
были напрасными.
Сегодня в соцсетях появился снимок, на котором артистка в
окружении друзей отдыхает на вечеринке. Звезды собрались отпраздновать день рождение своего друга Андрея
Ширмана, более известного как DJ Smash.
Рядом с ней на фото запечатлены актриса Наталья Рудова, некая Ульяна Бананна,
блогер Амиран Сардаров и сам виновник торжества. Заметно, что знаменитости очень довольны вечером.
Отметим, что Самбурская выглядит отлично – ни синяков на лице,
ни перевязанных конечностей, нет ничего что говорило бы о недавней
госпитализации со страшными травмами. Стройная, красивая, выглядит она усталой, конечно, но никак
не похожа на жертву страшной аварии или жестокого избиения.
Ранее Настасья опубликовала в своем микроблоге леденящий
кровь снимок с жуткими гематомами на голове и теле. На фото обессиленная
актриса лежит на больничной койке, ее лицо изуродовано кровоподтеками. "Кому
это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если
выкарабкаюсь, напишу", – написала она ниже.
После появления этого ужасного поста многие СМИ пытались
связаться с менеджерами Настасьи. Ее пресс-секретарь не смог дать каких-либо
внятных подробностей, а сама Настя трубку не брала. Пользователи сети предположили,
что Самбурская их разыграла, так как в этой же публикации она рекламирует ювелирное
украшение.
Остается только гадать, зачем артистке так пугать поклонников.
Если Настасья хотела попиариться и попасть в новости, то ей это удалось.