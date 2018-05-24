Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель не появляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладывает в Instagram. Поклонники очень обеспокоились ее состоянием здоровья. Однако их опасения были напрасными.

Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель непоявляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладываетв Instagram. Поклонники очень обеспокоились ее состоянием здоровья. Однако их опасениябыли напрасными.Сегодня в соцсетях появился снимок, на котором артистка вокружении друзей отдыхает на вечеринке. Звезды собрались отпраздновать день рождение своего друга АндреяШирмана, более известного как DJ Smash.Рядом с ней на фото запечатлены актриса Наталья Рудова, некая Ульяна Бананна,блогер Амиран Сардаров и сам виновник торжества. Заметно, что знаменитости очень довольны вечером.Отметим, что Самбурская выглядит отлично – ни синяков на лице,ни перевязанных конечностей, нет ничего что говорило бы о недавнейгоспитализации со страшными травмами. Стройная, красивая, выглядит она усталой, конечно, но никакне похожа на жертву страшной аварии или жестокого избиения.Ранее Настасья опубликовала в своем микроблоге леденящийкровь снимок с жуткими гематомами на голове и теле. На фото обессиленнаяактриса лежит на больничной койке, ее лицо изуродовано кровоподтеками. "Комуэто было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Есливыкарабкаюсь, напишу", – написала она ниже.После появления этого ужасного поста многие СМИ пыталисьсвязаться с менеджерами Настасьи. Ее пресс-секретарь не смог дать каких-либовнятных подробностей, а сама Настя трубку не брала. Пользователи сети предположили,что Самбурская их разыграла, так как в этой же публикации она рекламирует ювелирноеукрашение.Остается только гадать, зачем артистке так пугать поклонников.Если Настасья хотела попиариться и попасть в новости, то ей это удалось.