На внеочередном заседании ЗС депутаты внесли изменения в бюджет региона

На внеочередном заседании ЗС депутаты внесли изменения в бюджет региона.Корректировка связана с увеличением поступления налога на имущество организаций. Закончилось действие областных инвестпроектов по предприятиям ЗАО «Ферреро Руссия» и ООО «Винербергкирпич», а ООО «Верофарм» провело модернизацию промышленного комплекса. В связи с этим, поступление налогов на имущество организаций увеличилось за 4 месяца 18 года на 11%.Это дало основание для изменения текущего плана по налогам на имущество организаций на 25,65 миллионов рублей. Эти средства пойдут на поддержку инициатив граждан по строительству, реконструкции и ремонту автодорог на селе. Сделано это в целях исполнения Указа Президента РФ для создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог местного значения.На 370 миллионов рублей увеличатся налоговые доходы регионального дорожного фонда. Их направят на проведение ремонтных работ на региональных автомобильных дорогах в рамках средств областного дорожного фонда. Деньги пойдут на повышение доли автодорог регионального значения до соответствующих нормативным требованиям, так же согласно Указу Президента РФ.В целом объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета с учетом уточнений увеличится на 395,65 миллионов рублей. Доходы в 2018 году составят 54,3 миллиарда рублей, расходы – 56,6 миллиардов рублей, дефицит – 2,3 миллиарда рублей.