Международная федерация футбола огласила девизы сборных стран-участниц чемпионата мира, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная команда нашей страны будет выступать под лозунгом Играй с открытым сердцем.

Международная федерация футбола огласила девизы сборных стран-участниц чемпионата мира, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная команда нашей страны будет выступать под лозунгом "Играй с открытым сердцем".Сборные, выступающие в одной группе вместе с хозяевами первенства, получили следующие девизы: Уругвай – "Солнце сияет в России на светло-голубом небе", Саудовская Аравия – "Рыцари пустыни", Египет – "Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать".Чемпионы мира из Германии выбрали слоган "Давайте вместе напишем историю". Самая титулованная команда мира сборная Бразилии сыграет под девизом: "Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов сердец". Команда Франции: "Ваша сила, наша страсть. Вперед, "синие"!"Экс-чемпионы мира из Англии едут в Россию со словами "Сделайте нас победителями". У команды Аргентины девиз – "Вместе за мечтой". Еще одна сборная, уже побеждавшая на чемпионате мира, команды Испании выбрала слоган: "Вместе мы неуязвимы".Несколько стран использовали в лозунгах свои футбольные прозвища: Бельгия – "Красные дьяволы" на задании", Япония – "Время битвы, синие самураи!", Марокко – "Атласские львы, марокканские сердца с вами", Тунис – "Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки".